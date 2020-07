Sportitalia - Koulibaly obiettivo concreto del City, il Napoli non scende sotto gli 80 mln"

Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly sarebbe in Italia. Il collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del difensore azzurro attraverso il suo blog personale:

"Lunedì sera vi abbiamo anticipato come Kalidou Koulibaly sia un obiettivo concreto del Manchester City. Soltanto che serve accontentare il Napoli e il Napoli per ora non scende sotto gli ottanta milioni, fermo restando comunque che per Guardiola l’arrivo del difensore sarebbe quasi una priorità".