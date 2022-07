Sportitalia - Koulibaly accetta il Chelsea: cifre choc, l'offerta del Napoli è arrivata dopo

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso Sportialia durante la trasmissione di calciomercato ha parlato dell'addio di koulibaly:

"L'offerta del Napoli da 6 milioni a stagione per Koulibaly è arrivata dopo l'offerta del Chelsea. Non ha mai tenuto in considerazione la Juve perché preferiva lasciare il Napoli per l'estero. Si è confrontato molto con la famiglia e il suo agente. Ha comunicato a Ramadani di voler accettare l'offerta da quasi 10 milioni l'anno dal Chelsea e al Napoli andranno 40 milioni".