Sportitalia - Juve su Raspadori? Vuole il Napoli e aspetta di essere liberato dal Sassuolo: bianconeri su altri profili

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori vuole il Napoli e aspetta di essere liberato dal Sassuolo, apre così Alfredo Pedullà dopo le ultime news che parlavano di pressing Juventus:

"Situazione che entrerà nel vivo quando il club azzurro chiuderà qualche cessione, da Zielinski in poi. Alla Juve piace, ma i rumors sui bianconeri sono di ieri e non di oggi, vedremo se ci sarà una trattativa. Il Napoli pensa di avere buone chance e di essere oggi in vantaggio, all’interno di un Giro d’Italia per Raspadori eccessivo (lo hanno avvistato anche al Milan, esattamente come Scamacca era a un passo dal Bayern). Oggi il club bianconero ha altre priorità, il centrocampista (Paredes da due mesi in cima alla lista quando uscirà Arthur), qualche altra cessione. Certo un attaccante arriverà: Werner da almeno un paio di giorni è in orbita Lipsia, Martial piace ma è un’operazione non semplice, occhio sempre a Muriel in uscita dall’Atalanta come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Aggiornamento su Pinamonti: chi tra Sassuolo e Atalanta cederà prima, si fionderà sull’attaccante classe ’99 in uscita dall’Inter".