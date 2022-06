Sportitalia - Juve su Koulibaly, ma il difensore dà priorità al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly può salutare il Napoli data la scadenza di contratto nel 2023, ma il difensore senegalese ha messo l'azzurro avanti in questo momento come riferisce Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia.

Mercato Napoli, Koulibaly dà priorità all'azzuro

Tuttavia occhio alla Juventus. Con Matthijs de Ligt in uscita per una rottura praticamente annunciata, la Vecchia Signora ha infatti posato gli occhi sul difensore africano. Ma l'ex Genk - riferisce l'esperto di mercato - sta attualmente parlando col Napoli per il rinnovo e ha dato precedenza alla propria squadra.