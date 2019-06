Sportitalia - James si è promesso ad Ancelotti e al Napoli, Florentino sfrutta la Coppa America per alzare il prezzo. Per Manolas è solo questione di tempo

Ultimissime calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitaliamercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"James si è promesso ad Ancelotti, Florentino ha speso molti soldi e ancora li spenderà. Sta aspettando che la Coppa America dia ulteriore visibilità per alzare l'asticella del prezzo. Siamo in una fase di standby ma con il calciatore che ha già scelto Napoli. Non sono tempi bravi, ma la Coppa America gioca a vantaggio del Real Madrid".