Sportitalia - James Rodriguez ha scelto Napoli: tentativo concreto ma vano dell'Atletico Madrid, Ancelotti tranquillo e fiducioso

Mercato Napoli - Il nome di James Rodriguez continua ad infiammare i tifosi azzurri anche dopo lo spavento di ieri. Come raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale, nonostante il tentativo concreto da parte dell'Atletico Madrid che ha contattato Jorge Mendes ed ha provato a sfruttare la carta Simone, il Napoli resta in pole dal momento che il fantasista ha scelto la compagine partenopea.

James Rodriguez Napoli

James Rodriguez al Napoli, Ancelotti tranquillo

Ancelotti, in tal senso, tranquillo e fiducioso, sa che la parola datagli da James ha un certo peso e potrà risultare decisiva e per questo motivo ai fini di questa operazione che sarebbe a dir poco storica per la dirigenza di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli si sente in pole per "El Bandido" e dunque adesso bisogna stringere per condurre in porto il fenomeno della Nazionale colombiana ed attualmente di proprietà del Real Madrid.