Calciomercato Napoli, ci sono novità in queste ore. Le riferisce il collega Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia: "C'è un inserimento della Lazio per Basic, giocatore seguito dal Napoli ma su cui non c'è ancora niente di concreto poiché il club di ADL deve prima vendere per comprare. Il centrocampista è stato richiesto da Sarri e nel frattempo è in arrivo Hysaj per il quale bisogna solo formalizzare l'accordo".Â