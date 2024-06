Sportitalia - Il Napoli vuole tre difensori centrali: Buongiorno a parte, contatti anche oggi per Hermoso

Alfredo Pedullà ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

"Il Napoli vuole prendere tre difensori centrali, partendo dal presupposto che per Buongiorno (la prima scelta) oggi bisogna aspettare, essendo stata rispedita al mittente – causa Europeo in arrivo – la prima offerta da 30 milioni più 5 di bonus. Ma il Napoli intanto va avanti sulla lista Mario Hermoso, una soluzione a parametro zero che piace molto. Ci sono stati contatti anche oggi, lo specialista in scadenza con l’Atletico Madrid ha proposte importanti anche dalla Premier, non è un obiettivo Juve, è un’operazione onerosa ma ha il completo avallo di Antonio Conte".