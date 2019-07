Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa tra Mauro Icardi e il Napoli, ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il Napoli ha offerto per Icardi 55 milioni più bonus per arrivare a 60. La Juventus potrebbe alzare l'offerta ma deve aspettare che Higuain decida di lasciare Torino o che arrivi un'offerta importante per Paulo Dybala".