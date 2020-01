Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: "Lobotka, l'annuncio è previsto più domani che stasera. Niente attaccante in arrivo. Il Napoli non c'è mai stato concretamente per Politano. Hanno preso Demme, Lobotka e Rrahmani e vogliono cedere Ghoulam"