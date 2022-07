Sportitalia - Il Napoli resiste per Kim del Fenerbahce: le ultime

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda Kim del Fenerbahce che piace molto al Napoli dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea.

"Il Napoli va bene per Kim del Fenerbahce, semplicemente perché il Rennes non ha ancora chiuso, pur avendo manifestato l’intenzione di andare fino in fondo. Ma l’inserimento del Napoli è arrivato al momento giusto e la differenza di blasone tra i club (con tutto il rispetto per i francesi) può essere una carta a favore del Napoli. Spalletti l’ha già promosso"