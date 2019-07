Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ normale che De Laurentiis dica che la richiesta del Real per James sia eccessiva, così come è normale che anche il Real faccia le sue valutazioni. Il Napoli ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. C’è una grande fiducia ed ora bisogna aspettare che il Real si decida”.