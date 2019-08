Sportitalia - Il Napoli non aspetterà a lungo Icardi, Llorente attende gli azzurri

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi o Fernando Llorente per l'attacco del calcio Napoli. Lo afferma il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, direttamente dalla trasmissione Speciale calciomercato sui canali di Sportitalia. Arrivano aggiornamenti riguardo il calciatore argentino di proprietà dell'Inter e quello spagnolo attualmente svincolato dopo due stagioni al Tottenham.

Llorente sta aspettando la situazione Icardi-Napoli, ma ha tante altre offerte all'estero. Il Napoli non aspetterà Icardi le ultime giornate, aspetta una risposta nei prossimi 6-7 giorni. Icardi ha una promessa con Paratici fatta lo scorso marzo. Non c'è fretta per l'ufficialità di Lozano, il calcitore è arrivato in Italia con la famiglia, presto ci sarà l'annuncio.