SportItalia - Il Napoli ha già l'accordo con Conte ma sta giocando abilmente su due tavoli: gli aggiornamenti

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia ed esperto di mercato, racconta le ultime notizie in merito ad Antonio Conte e il Napoli:

"In quel summit avvenuto sabato 11 maggio a Torino tra il Napoli e Conte, confermato da più fonti, si era raggiunto l’accordo economico tra Napoli e Conte: 7 milioni di base fissa + 2 milioni di bonus in caso di Champions League. Era questo l’accordo economico raggiunto tra il Napoli e Conte. Da quel momento cos’è successo per Conte? Poco. Ecco che mi sembra che al momento ci sia un balletto tra le parti per attendere cosa accadrà. Prendo le distanze da chi dice che Conte sia l’alternativa a Gasperini. Con l’ammirazione dovuta a Gasperini, non può essere Conte un’alternativa. Conte ha stabilito in quell’incontro quelli che sono i suoi desiderata e le sue ambizioni, ovvero ribaltare il Napoli nella testa e nella mentalità. In passato ci sono stati 3-4 incontri tra De Laurentiis e Conte, ma si sono sempre parlati. Conte è rimasto alla finestra e ha dato apertura al Napoli a determinate condizioni.

Ho la sensazione che il Napoli stia giocando in modo abile su due tavoli in attesa di sciogliere le riserve. Bisogna capire se l’attesa del Napoli sarà un’attesa con speranza o meno. Se Gasperini avesse deciso di andarsene dall'Atalanta già oggi, mi sarei aspettato già che la questione si concludesse oggi. Invece Percassi era molto fiducioso. Ripetiamo quindi che Conte non è mai uscito dai radar del Napoli, e sarebbe tra l'altro la panacea per i tifosi napoletani che sono depressi e sviliti per una stagione disastrosa che si sta chiudendo peggio. Mi aspetto quindi un colpo di teatro da parte di De Laurentiis, e il Napoli non può aspettare a vita la decisione tra Atalanta e Gasperini. Conte al Napoli sarebbe un sogno che farebbe impazzire un intero popolo".