Sportitalia - Il Napoli cerca un grande attaccante, Belotti profilo defilato: Osimhen ha dato piena disponibilità

Ultime calciomercato Napoli. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sulle trattative in attacco del Napoli. Ecco quanto scritto sul suo sito ufficiale:

Anche se nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Andrea Belotti, a noi non risulta che possa essere una pista destinata a riscaldarsi, anche perché il Toro (che apprezza Petagna) non è intenzionato a privarsene. Infatti, il Napoli segue altri profili: premesso che Immobile sta benissimo alla Lazio, il profilo che resta in cima alla lista quello di Victor Osimhen. Come già anticipato, ci sono stati contatti proficui – molto proficui – che sono andati avanti per settimane. Il calciatore ha dato disponibilità assoluta, per il resto della trattativa bisogna aspettare. Il Napoli però, consapevole della valutazione da 60 milioni destinata a scendere leggermente – almeno fino a 55 – cercherà di giocare di anticipo, forte dei buoni rapporti con il Lille.