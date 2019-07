Sportitalia - Il Napoli accelera le operazioni in uscita per cambiare la formula per James Rodriguez, l'Atletico Madrid fa sul serio

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sfida Florentino Perez è pericolosissimo. Ha le carte in mano. De Laurentiis ha detto determinate cose e l’Atletico Madrid è scatenato sul mercato. O cambi la formula, ed il Napoli sta accelerando a cedere come testimoniato dagli addii vicini di Inglese e Rog, o rischi perché Simone non scherza. Non c’è troppo tempo da perdere”.