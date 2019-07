Sportitalia - Il Milan rilancia per Veretout, si può chiudere entro mercoledì!

Napoli calcio news - Jorda Veretout più lontano da Napoli, Milan in vantaggio su tutte, si può chiedere a inizio della prossima settimana. La Roma non rilancia e attende. Aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Calcio Napoli mercato - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia.

Milan news - "Per Veretout nuovi colloqui tra Maldini-e Pradè oggi. Il Milan alza l’offerta a 15 più Biglia, ma si può definire anche senza l’argentino. Il Milan spera di chiudere entro mercoledì. La Roma resta in corsa, ma fin qui non ha rilanciato, come il Napoli".