Sportitalia - Il calciomercato del Napoli è bloccato a causa di Kvaratskhelia e Di Lorenzo

Calciomercato Napoli, ultimi aggiornamenti da Sportitalia. Il giornalista Alfredo Pedullà sintetizza così le strategie di mercato del Napoli, che ha bisogno di costruire una squadra rimaneggiata da consegnare al nuovo allenatore Antonio Conte.

"Resta in piedi il discorso Rafa Marin. Per Buongiorno bisogna aspettare l'Europeo come per tutti i calciatori impegnati in Germania. Per quanto riguarda Lukaku: se Conte decide di spingere, io dico che il Napoli prende Lukaku. Il mercato del Napoli però è bloccato, troppo importanti le vicende di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Al momento la situazione è stagnante perché bisogna prima risolvere queste situazioni".