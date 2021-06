Ultimissime mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Due squadre si inseriscono nella corsa per Mario Rui. Si stratta di Galatasaray e Trabzonspor. Nel caso in cui dovesse andar via, la priorità per la corsia di sinistra è Emerson Palmieri".