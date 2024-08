Sportitalia - Folorunsho andrà via, sogna la Lazio! Già dopo il weekend si può chiudere: le cifre

Attraverso i social il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riferito un aggiornamento circa il futuro di Michael Folorunsho:

"Folorunsho andrà via dal Napoli, dovrebbe esserci qualcosa di clamoroso per impedirlo. Non rientra nei piani di Conte, lo scenario è delineato nonostante il recente rinnovo. L’Atalanta lo aveva preso prima dell’infortunio di Scamacca per 15 milioni con bonus compresi. Ora si parte da una base di 10 milioni e si può chiudere a 12, il sogno di Folorunsho è quello di tornare alla Lazio e già dopo il weekend potrebbero muoversi i primi passi per 10 milioni + 2 di bonus.

Il Napoli parla con il Cagliari anche per Gaetano, ma √® una situazione da monitorare in questo weekend o inizio prossima settimana‚ÄĚ.