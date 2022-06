Sportitalia - Fiorentina: gelo con Italiano, De Zerbi il candidato per prendere il suo posto

Calciomercato Napoli - Novità sulla Fiorentina da Sportitalia con l'esperto Alfredo Pedullà che racconta il retroscena sulla trattativa tra la Fiorentina e Italiano per il rinnovo:

"Gelo tra Fiorentina e Italiano per il rinnovo di contratto. Senza accordo per il prolungamento del contratto sarà difficile proseguire insieme. Distanza ampia tra le parti sulle cifre. In caso di divorzio c'è De Zerbi come primo candidato per la panchina. Già la scorso anno era stato contattato dopo l'addio di Gattuso".