SportItalia - Esonero Ancelotti, era già tutto previsto: De Laurentiis chiederà a Gattuso queste due cose

L'esperto mercato di SportItalia Alfredo Pedullà tramite il suo sito ufficiale ha commentato l'esonero di Carlo Ancelotti da parte della Ssc Napoli

Se avessimo mille cappelli, ce li toglieremmo per celebrare la carriera di Carlo Ancelotti, fatta di mille trofei e che magari continuerà (nel pomeriggio di ieri vi avevamo parlato dell’Arsenal, vedremo). Ma togliendoci tutti e mille cappelli, restiamo poi nudi dinanzi a una decisione (l’esonero) dolorosa ma inevitabile. Era già tutto previsto, non era una questione di chimica o di tattica. Ma di rapporti ormai inesistenti dentro. La squadra non sentiva più Ancelotti per mille motivi. E quando non lo senti, quando il feeling è sotto lo zero, devi cambiare. Perché è legge scritta, non puoi mandare a casa sei o sette calciatori. Fateci caso, dopo l’eccellente 4-0 al modesto Genk hanno parlato tre o quattro calciatori, inni verso Ancelotti. Ma tre o quattro non bastano… Tutto questo mentre qualche trombettiere si affrettava a smentire l’addio imminente, tanto per smontare il lavoro degli altri. E qualche altro, dopo il 4-0, provava a rimescolare le carte pensando che nella notte De Laurentiis avrebbe cambiato parere per una vittoria. No, impossibile. Per noi i passaggi essenziali sono stati due: quello apripista di sabato quando vi svelammo il contatto tra Mendes e De Laurentiis con la richiesta (accordata) di un impegno non da traghettatore. In quei giorni per molti Ancelotti sarebbe rimasto almeno fino a fine stagione. E poi il racconto di ieri quando sottolineammo come il Genk sarebbe stato un passaggio ininfluente. E che Gattuso aveva detto no a tutti per il Napoli, che ha messo sul tavolo un contratto da 18 mesi, direttamente o con opzione (ma questi sono dettagli), più varie e possibili clausole. E De La a Ringhio chiederà il ripristino di un’appartenenza e di un gruppo che segua un’unica linea senza polemiche o spaccature. Intanto, ora c’è un comunicato. Presto ce ne sarà un altro.