Calciomercato Napoli - Nuova avventura in Serie A per l’ex azzurro Andrea Petagna. In uscita finora dal Monza, il centravanti, come riporta Sportitalia, firmerà col Cagliari dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Affare definito con la fumata bianca attesa nelle prossime ore.