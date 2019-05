Sportitalia - Di Lorenzo-Napoli, contatto tra i club: Giuntoli ha fretta di chiudere

Calciomercato. Il Napoli cerca rinforzi per la prossima stagione, a cominciare dagli esterni. Si lavora per Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, con il direttore sportivo Giuntoli che lo cerca con insistenza.

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Empoli e Napoli sono in stretto contatto per Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli ha scelto, vuole chiudere senza aspettare troppo. Oggi l’Empoli ha in testa soltanto la salvezza e sta preparando una settimana che porterà alla decisiva trasferta in casa dell’Inter. Ma i club sono da giorni in stretto contatto, il rapporto è eccellente in virtù dei recenti affari. E il Napoli ora ha voglia di affondare, magari a partire dalla prossima settimana, per battere la folta concorrenza. Intanto, la pole è consolidata…"