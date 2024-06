Sportitalia - Di Lorenzo alla Juventus, Chiesa al Napoli: opzione sdoganata!

Ultime calcio - Alfredo Pedullà ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

"Di Lorenzo vuole andare via e vuole andare alla Juventus. Patto di non belligeranza, vuol dire che ci sono gli Europei da giocare e che per questo motivo se ne parlerà di meno ma per me andrà via. I rapporti con De Laurentiis, da parte di Giuffredi, al momento non sono proprio buoni. Conte ha chiesto di parlare con l'agente e l'ha fatto".

E l’opzione di uno scambio con Federico Chiesa non è più tanto sullo sfondo, è stata sdoganata: ora bisogna soltanto aspettare, alla larga da qualsiasi frenesia.