Sportitalia - Deulofeu-Napoli: la settimana prossima può essere decisiva, Gaetano può sbloccare l'affare

Calciomercato Napoli - Napoli che lavora per nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Novità da Sportitalia per la squadra azzurra.

Napoli Deulofeu, le ultime da Sportitalia

Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà rivelano gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Napoli riguardo l'affare Deulofeu con Gaetano che può rientrare nella trattativa: "La settimana prossima può essere quella buona per la chiusura del colpo Deulofeu. Nell'affare possono rientrare anche Zerbin e Gaetano. In particolare Gaetano in Serie A ha attirato l'interesse di 4-5 squadre tra cui c'è proprio l'Udinese".