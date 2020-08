Sportitalia - Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus Benzema, i bianconeri ci proveranno! Milik passa in secondo piano?

Ultime notizie mercato Napoli - In attesa di capire che cosa accadrà con Paulo Dybala, la Juventus continua a valutare l'investimento da fare in attacco per rimpiazzare Gonzalo Higuain, destinato a salutare Torino. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, Arek Milik potrebbe perdere posizioni nelle graduatorie di gradimento dei bianconeri. A quanto pare, infatti, Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus di prendere Karim Benzema ed i bianconeri un tentativo lo faranno, nonostante la clausola rescissoria presente nel contratto del francese con il Real Madrid pari ad un miliardo di euro.

Benzema e Milik nel mirino della Juventus