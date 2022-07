Sportitalia - Casale alla Lazio, è pronta la firma ma prima ci sarà un'uscita: il nome

Non soltanto Romagnoli, la Lazio vuole un altro difensore centrale e lo ha individuato da giorni in Nicolò Casale.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Passata la trattativa con il Monza, naufragata per il difensore centrale, proprio perché c’era la Lazio su Casale. In un discorso che coinvolge Ilic, bloccato da Lotito, e che diventerà biancoceleste quando verrà perfezionata la cessione di Luis Alberto (Siviglia in pressing). La Lazio vuole fortemente il tandem Romagnoli-Casale. Per il momento fari accesi sul tandem Romagnoli-Casale…"