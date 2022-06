Sportitalia - Carnesecchi-Lazio, prosegue la trattativa: l'Atalanta spara alto, le ultime

Ultime calcio - La Lazio ha sempre Marco Carnesecchi, in cima alla lista per il ruolo di portiere.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti no stop con l’Atalanta, la valutazione è tra i 12 e 15 milioni e si cerca un accordo che preveda magari un prestito biennale con obbligo di riscatto. Carnesecchi è la prima scelta, tutte le eventuali altre soluzioni (Vicario in testa) sono alternative. Il vice sarà Reina che ha rinnovato per un’altra stagione".