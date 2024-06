Sportitalia - Buongiorno-Napoli, il Torino lo accontenta! Ostigard possibile contropartita

Calciomercato Napoli, aggiornamenti dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia. Si parla di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che è il primo obiettivo di mercato per la difesa del Napoli.

Buongiorno al Napoli

Buongiorno-Napoli, ecco gli aggiornamenti di Pedullà.

"Se c'è una priorità per Conte è Buongiorno. I negoziati sono partiti da tempo, il Napoli aveva offerto 30 milioni più 5 milioni di bonus, ma conosciamo bene Cairo e la sua capacità di trattare e alzare il prezzo dei suoi calciatori in uscita. Ricordate Bremer? Ora Cairo continua a dire che Buongiorno è il capitano, ma il calciatore è contento di andare a Napoli da Conte. Il Torino chiede 45 milioni di euro come base fissa, ma il Napoli è fermo a 35 milioni. Credo che il Torino alla fine andrà incontro al calciatore. Per quanto riguarda le contropartite tecniche, si può pensare ad Ostigard. Prima però attendiamo la fine dell'Europeo".