Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Spciela Calciomercato:

"Cairo ha ribadito che Buongiorno non è sul mercato ma poi ha aggiunto che si vedrà. Cosa che mi fa pensare che dipenderà dal Napoli in quanto chiede 55mln e De Laurentiis ne ha offerti 35. Anche Hermoso è in orbita Napoli che vuole fare due difensori centrali".