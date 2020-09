Ultime notizie mercato Napoli – Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato:

“Il Napoli segue Under ma non solo. Oltre a Boga, il piano C è Deulofeu il cui valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro”.