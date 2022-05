Sportitalia - Asllani, concorrenza per il Napoli: valutazione di 10mln destinata a crescere

L’esplosione di Kristjan Asllani non può essere una sorpresa. Più che altro la certificazione di un talento infinito, ribadita da un gol bellissimo in casa dell’Inter. Per il centrocampista ventenne italo-albanese sarà bagarre, come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Asllani

Napoli in corsa per Asllani