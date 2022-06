Sportitalia - Arsenal e Manchester United forti su Osimhen: il Napoli si è già mosso per il sostituto

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie da Sportitalia dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul Napoli e la situazione legata a Osimhen:

"Deulofeu al Napoli è una strada tracciata. Situazione Osimhen: se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni il Napoli valuterà la sua cessione. Arsenal e Manchester United hanno fatto sondaggi importanti per Osimhen, rumors dalla Liga. Il Napoli si è mosso un paio di mesi fa per il sostituto, si tratta di Broja del Chelsea. Non è una storia che si può chiudere in pochi giorni, vediamo come andrà".