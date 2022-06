Sportitalia - Altro che trattativa in chiusura, c'è distanza Napoli-Brighton per Ostigard: le cifre

Calciomercato Napoli - Leo Skiri Ostigard è un difensore che piace molto (da oltre un mese) al Napoli, a prescindere delle evoluzioni legate a Kalidou Koulibaly. A scriverlo è Alfredo Pedullà: "Le prestazioni del classe ‘99 non sono passate inosservate durante la parantesi con il Genoa, adesso bisogna trattare con il Brighton". Ma a che punto è la trattativa? Non così avanzata, secondo Pedullà.

Questa la verità sull'affare Ostigard-Napoli secondo Alfredo Pedullà, esperto di calcio mercato di Sportitalia:

"Non siamo ancora in una fase avanzatissima della trattativa. Nel senso che il Napoli ha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Il Napoli continuerà a seguire Ostigard con il desiderio di avvicinarsi, ma oggi c’è distanza e non siamo allo scambio di documenti".