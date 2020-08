Calciomercato Napoli - Non solo Kalidou Koulibaly, ma anche Allan si prepara a lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'operazione avanza verso la chiusura. Infatti, come scritto da Alfredo Pedullà, si riducono le distanze tra Everton e Napoli per Allan. Le parti sono più vicine, alla fine il centrocampista brasiliano passerà a giocare in Premier League per la squadra allenata da Carlo Ancelotti.