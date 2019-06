Sportitalia - Affare Veretout, il Milan vuole chiudere il colpo! Senza cessioni il Napoli è fuori dai giochi pur avendo l'accordo col francese

Calciomercato Napoli le ultimissime su Jordan Veretout. Anche il CFO del Milan Zvonimir Boban si è mosso nella tarda mattinata per il centrocampista francese, chiedendo un appuntamento urgente per arrivare a tutti gli accordi. Appuntamento ora non possibile perché l’agente Mario Giuffredi non è in Italia. Ne parla il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

Veretout-Napoli, il Milan vuole chiudere subito