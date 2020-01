Ultime calcio mercato Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportalia durante Speciale Calciomercato:

“Il Napoli ha l'accordo totale con il Verona per Kumbulla per 15 milioni più 5 milioni di bonus ma non l'accordo col giocatore. L'Inter ha l'accordo col giocatore ma non con il Verona. Anche per Amrabat il Napoli ha l'accordo col Verona. Resta alla finestra l'Inter ma anche la Fiorentina”.