Sport Mediaset - Toronto-Insigne, l'offerta è di 5,7mln al netto delle tasse canadesi: le cifre

L'offerta economica del Toronto FC per Lorenzo Insigne è davvero di quelle che fanno gola. Non stupisce che il capitano del Napoli stia davvero prendendo in considerazione di trasferirsi in MLS. Ne parla Sport Mediaset.

Ultime mercato Napoli

Insigne-Toronto, le cifre del contratto

Ad attenderlo, infatti, c'è un contratto quinquennale che, come saputo da Sport Mediaset, prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione. Che, al netto delle tasse canadesi, sono 6/6,5 milioni. Tradotto in euro: 5,7 milioni all'anno.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, sarebbero previsti alcuni "benefit" come la casa e l'auto.