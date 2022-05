Napoli-Spalletti, Sportitalia: situazione complicata, non si escludono decisioni a sorpresa

Notizie Napoli calcio. Il bruttissimo striscione contro Spalletti affisso fuori allo stadio Maradona potrebbe anche portare a delle conseguenze. La conferma del tecnico di Certaldo sulla panchina del Napoli non è scontata e, nonostante le parole di permanenza di De Laurentiis, ci sarà presto un incontro tra le parti per sciogliere i dubbi.

Del futuro di Spalletti a Napoli si è discusso anche a Sportitalia, con Michele Criscitiello che ha detto la sua dopo il vergongoso attacco subìto dall'allenatore dei partenopei:

"A questo punto la stessa posizione di Luciano Spalletti è in discussione dopo il clamoroso attacco ricevuto e non sono escluse decisioni a sorpresa nel futuro. Aurelio De Laurentiis ha confermato a parole il mister anche per la prossima stagione, ma non è detto che il toscano resti in Campania".