Sorpresa Tutino, potenziale cessione a titolo definitivo! CorSport: prestito alla Salernitana e obbligo di riscatto in caso di A, affare da 5mln

Calciomercato Napoli - Passo avanti, ormai decisivo, per Gennaro Tutino. L’attaccante del Napoli dovrebbe approdare alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e con obbligo di riscatto in caso di Serie A. Ne parla il Corriere dello Sport:

"A pranzo i dirigenti granata hanno incontrato l’agente del calciatore, Pisacane. Si tratta di un’operazione che porterebbe la Salernitana a sborsare 5 milioni entro fine stagione. Al calciatore, su cui c'erano anche Lecce e Pescara, è stato offerto un contratto di un anno più eventuali altri tre a cifre importanti. Per il momento resta a Napoli il centrocampista Luca Palmiero. Dal Bari è in arrivo, dopo Kupisz, anche Schiavone"