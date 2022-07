Sorpresa Cristiano Ronaldo: ecco dove può chiudere la carriera

Calciomercato -  Possibile epilogo a sorpresa per Cristiano Ronaldo in uscita dal Manchester United: la sua nuova squadra può essere infatti lo Sporting Lisbona, nonché primo club che l’ha lanciato nel grande calcio. 

Tuttavia, come riferisce O Jogo, affinché tale scenari si concretizzi è necessario superare un ostacolo determinante: ossia che il calciatore rinuncia a una parte sostanziale del suo ingaggio, in quanto le cifre finora percepite sono assolutamente fuori portata del club lusitano. Se tale condizione dovesse manifestarsi, allora l'idea potrebbe essere confermata. L'ipotesi sul tavolo c'è e i tifosi sognano da anni un ritorno del fenomeno lusitano. Per CR7, invece, si tratterebbe di un'occasione per rientrare a casa dopo anni in giro per l'Europa.