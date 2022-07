Solbakken tra Napoli e Roma, svelato il motivo delle visite mediche | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli. Possibile svolta in attacco per il Napoli: il club di De Laurentiis lavora per acquistare Ola Solbakken del Bodo Glimt. L'esterno norvegese è in scadenza a dicembre e gli azzurri stanno valutando se prenderlo subito o aspettare gennaio: sul giocatore, tuttavia, c'è anche la Roma che ci lavora da tempo.

Solbakken

Solbakken-Napoli, verità visite mediche

Ieri il giocatore era a Roma a Villa Stuart e si è aperto un piccolo giallo sul perchè fosse lì. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, Solbakken ha svolto le visite mediche ma non ha firmato nè con Roma, nè con il Napoli. I test medici sono serviti per rassicurare i due club in merito all'infortunio alla spalla subìto nelle scorse settimane.

Il giocatore piace tanto a Napoli e Roma, con il club azzurro che sta valutando se affondare il colpo (adesso o a gennaio quando sarà libero a zero), ma prima vuole avere le garanzie fisiche del talentuoso esterno offensivo.