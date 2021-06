Sky - Vecino spinge per la cessione, l'Inter vuole tenerlo per non restare senza alternative

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato Sky con il giornalista Gianluca Di Marzio che rivela aggiornamenti nella raffica di mercato e parla di Matias Vecino che piace anche al Napoli: "Ci sono novità anche sul pacchetto di centrocampo per l'Inter. Le condizioni di salute di Eriksen hanno obbligato la dirigenza nerazzurra a cambiare le strategie. Al momento è stato bloccato Agoumé (l'ultimo anno allo Spezia), così come Radja Nainggolan. Il belga è obiettivo del Cagliari, che vorrebbe comprarlo a titolo definitivo, ma manca l'accordo tra il giocatore e i sardi e l'Inter non è disposto a concedere buonuscite, motivo per cui al momento Nainggolan rimarrà nerazzurro, visto che - insieme a Stefano Sensi - è l'unico a saper svolgere il ruolo di mezzala e di trequartista. In uscita dovrebbe esserci Matias Vecino, che spinge per la cessione, ma l'Inter non vuole rimanere senza alternative in mezzo".