Sky - Tutino al Verona, affare fatto: definita la formula dell'ingaggio dal Napoli

Gennaro Tutino, attaccante del Napoli, è pronto alla prima esperienza nel campionato di Serie A. Non con la maglia del Napoli, però: come scritto sul proprio account ufficiale di Twitter dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, per Tutino siamo davvero vicinissimi all'ufficializzazione della sua partenza verso l'Hellas Verona, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito il focus apparso sul sito del giornalista di Sky Sport:

"Operazione quasi definita tra Napoli e Verona. Gli scaligeri sono a un passo da Gennaro Tutino, esterno offensivo classe '96, l'anno scorso in prestito al Cosenza. La società veneta ha trovato l'accordo con quella campana per un prestito secco, che tra oggi e domani dovrebbe essere formalizzato. Per Tutino, era corsa a due tra Verona e Udinese, che però avrebbe preferito inserire un diritto di riscatto sul giocatore. Di qui, la scelta del Napoli per la squadra di Juric"