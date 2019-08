Trattativa Fiorentina-Napoli per Lorenzo Tonelli. Come riferisce SkySport, in vista del match dell'Artemio Franchi di sabato prossimo, le due società sono in piena negoziazione per il difensore originario proprio di Firenze. La società cerca un giocatore di esperienza per il reparto arrettrato e ha messo gli occhi proprio sull'ex Sampdoria, esubero del club partenopeo. Serve un profilo che porti maturità in una squadra giovane e Tonelli sembrerebbe perfetto per la dirigenza viola.