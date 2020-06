Calciomercato Napoli - José Maria Callejon resta in Serie A. Il calciatore spagnoli è vicinissimo all'accordo per il prolungamento di contratto con il Napoli per altri due mesi insieme. Come riportato da Sky Sport, si procederà con la ratificazione della proroga del contratto. Da scadenza 30 giugno a scadenza 31 agosto. In arrivo la firma.