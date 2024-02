Sky - Sostituto Dionisi, si allontana l'ipotesi Gattuso: c'è un altro favorito

Sostituto Dionisi al Sassuolo: crescono sempre di più le quotazioni di Emiliano Bigica, nonché attuale allenatore della primavera neroverde.

Sostituto Dionisi, perché sta sfumando Gattuso

Tuttavia, come riporta SkySport, restano sullo sfondo diversi profili alternativi anche se si stanno man mano allontanando: ovvero Grosso e Gattuso. Servirebbero però impegni a lunga scadenza per uno dei due, quanto meno il 30 giugno 2025, e le condizioni per trovare l’intesa non si sono ancora realizzate.

La società preferirebbe quindi la soluzione interna per arrivare fino a fine stagione per poi valutare con calma le opzioni a giugno.