Sky - Sondaggio Napoli per Gatti del Frosinone: la situazione

Calciomercato Napoli - A gennaio è arrivato Tuanzebe in prestito, per completare il reparto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti per questo finale di stagione. Ma il Napoli guarda anche al futuro della difesa, osservando da vicino un profilo giovane e italiano che si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie B. Si tratta di Federico Gatti, centrale classe 1998 del Frosinone.

Sondaggio Napoli Gatti Frosinone

Il club azzurro ha chiesto informazioni- si legge sul sito di Sky - per un giocatore che è seguito da tante altre società e che sembra pronto al grande salto. Per lui 18 presenze con tre gol in Serie B e gli occhi di mezza Serie A a seguirlo. "Sono un giocatore del Frosinone e darò tutto fino alla morte finché sono qua. Poi la Serie A è un sogno che può cambiare la mia vita e quella della mia famiglia", le parole del difensore a Sky Sport relative alle voci di mercato.