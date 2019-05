Sky - Sarri in pole per la panchina della Juventus, c'è il gradimento del tecnico: il Chelsea si cautela con Lampard

Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare del futuro allenatore della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Due sono i profili in pole per la panchina della Juventus: Inzaghi e Sarri. C'è gradimentio tecnico per Sarri anche se oggi è difficile accordarsi con il tecnico del Chelsea che deve giocare ancora una finale di Europa League ma accetterebbe volentieri la destinazione Juventus. Il Chelsea si sta cautelando con Lampard perché Sarri piace anche a Milan e Roma".